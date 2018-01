Jorge Wagner pronto para ser ídolo O meia Jorge Wagner entra em campo hoje na condição de novo ídolo da torcida corintiana. A ausência de Gil, contundido, a boa atuação na vitória sobre o América e o golaço que fez contra o Fênix, fizeram do baiano a maior estrela da equipe que enfrenta o União São João. A badalação em torno do meia já começou. Após os treinos, já é o jogador mais procurado no Parque São Jorge para entrevistas. A timidez mostrada quando foi contratado faz parte do passado. Leia mais no Jornal da Tarde