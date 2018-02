Jorge Wagner quer aproveitar permissão e ir para o Grêmio O meio-campo brasileiro Jorge Wagner, do Betis, tentará se beneficiar da permissão especial que a Fifa concedeu ao argentino Mascherano, para poder atuar em três equipes na mesma temporada e, deste modo, negociar sua transferência para o Grêmio. Wagner chegou ao Betis no final de agosto, procedente do Internacional. As leis da Fifa o impediam de mudar de clube, já que um mesmo jogador não pode ser inscrito por mais de duas equipes em um mesmo ano. O brasileiro tentará, no entanto, se aproveitar da permissão concedida ao meia argentino Mascherano, que atuou pelo Corinthians e pelo West Ham, e teve permitida sua transferência para o Liverpool. Em seu curta passagem pelo Campeonato Espanhol, Wagner participou de 10 partidas, não marcou nenhum gol, e recebeu um cartão amarelo.