Jorge Wagner quer que Botafogo escreva 'nova história' no Brasileirão

RIO - O meia Jorge Wagner foi contratado no final do ano passado pelo Botafogo com a tarefa de melhorar a qualidade ofensiva da equipe, e a responsabilidade sobre ele cresceu ainda mais depois da saída do holandês Seedorf. Prestes a estrear no Campeonato Brasileiro o jogador afirmou, após o treino desta terça-feira, que os resultados fracos obtidos na Libertadores e no Campeonato Carioca são passado, e que a equipe precisa focar na competição nacional.

"Temos de ser profissionais nesse momento, esquecer tudo que passou no Campeonato Carioca e na Libertadores e escrever uma nova história", disse o meia, acrescentando que o objetivo é ser campeão. "Com a qualidade que nós temos e o trabalho que realizamos, não podemos pensar diferente. Claro que após uma eliminação o nosso trabalho é colocado à prova, mas isso não pode nos abalar."

A estreia está marcada para o próximo domingo, no estádio do Morumbi, justamente contra o São Paulo, clube pelo qual Jorge Wagner ganhou duas vezes a competição nacional (2007 e 2008). "Tenho carinho e respeito muito grande por todos no São Paulo, mas agora defendo o Botafogo e penso sair do Morumbi com a vitória", comentou o jogador.

Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Emerson, que estava no Corinthians, e chegou para reforçar o time na disputa do Brasileiro. Jorge Wagner ficou satisfeito com a chegada do novo companheiro. "É uma excelente contratação do Botafogo e certamente nos ajudará muito. Todos sabem da qualidade do Sheik e da sua história vencedora no futebol. Ele encontrará um grupo em que todos se dão bem e tenho certeza que chega pronto para nos ajudar."

NOVO TÉCNICO

O Botafogo está perto de anunciar Vagner Mancini como seu novo treinador. Depois de fazer uma ótima campanha com o Atlético-PR no Brasileirão do ano passado, o técnico estava sem clube. Ele chega para o lugar de Eduardo Hungaro, que voltará a ser auxiliar.