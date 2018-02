Jorge Wagner saberá até o fim do ano se fica no São Paulo

Vinte e cinco dias. Esse é o tempo que a diretoria do São Paulo tem para resolver a situação de Jorge Wagner. No dia 31, com a virada do ano, chega ao fim o empréstimo do Betis e o meio-campista será obrigado a retornar a Sevilha. Justamente o que os dirigentes são-paulinos não querem que aconteça. Com Jorge Wagner por aqui e demonstrando o desejo em permanecer, o São Paulo acredita ser mais fácil 'dobrar' os espanhóis. Mas se o prazo vencer e ele realmente tiver de se reapresentar na Europa, a negociação ficará por um fio e dificilmente o técnico Muricy Ramalho contará com a força das jogadas de bola parada do camisa 7 na próxima temporada. "Pela primeira conversa que tivemos com o Betis, eles estão aguardando meu retorno a partir de janeiro. Acredito que nos próximos 15 dias vamos resolver essa situação. Para mim, seria mais vantajoso ficar no São Paulo", garante um dos curingas do treinador. O São Paulo sabe que não é fácil negociar com os espanhóis. Tanto que o presidente Juvenal Juvêncio passou a cuidar pessoalmente do assunto. No ano passado, problemas com a renovação de um empréstimo impediram o time de contar com Ricardo Oliveira no segundo jogo da final da Libertadores, contra o Internacional. A diretoria desmentiu, no entanto, que o Betis estaria pedindo 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) para liberar Jorge Wagner em definitivo, e informou que o valor pedido era abaixo desse - e com possibilidade de ser reduzido. Caso não consiga adquirir os direitos sobre o jogador, o São Paulo já tem preparado um plano B: tentar prorrogar o empréstimo de Jorge Wagner por mais um ano, nem que seja necessário incluir algum outro jogador do elenco para facilitar a negociação. Vale lembrar que o atacante Diego Tardelli já passou por lá. Diego Souza Nesta quinta-feira, o meio-campista que está servindo a Seleção Olímpica revelou o desejo de se transferir para o Morumbi. "Jogar no São Paulo seria maravilhoso, assim como disputar a Libertadores. Mas a prioridade no negócio é do Grêmio e a multa rescisória pode atrapalhar nos dois casos", lembrou o atleta, que está vinculado ao Benfica e jogou por empréstimo no time gaúcho no Brasileirão. O Grêmio sondou o meia Hugo, mas o jogador deve permanecer no Morumbi e cumprir seu contrato, que vai até o fim de 2009.