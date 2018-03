Jorge Wagner sofre com frio de São Paulo Acostumado ao clima quente de Salvador, o baiano Jorge Wagner está sofrendo com o frio das manhãs paulistanas. Nesta época do ano, o sol demora um pouco mais para cobrir o gramado do estádio Alfredo Schurig, no Parque São Jorge, e os jogadores do Corinthians andam reclamando. Com a umidade relativa do ar alta nos últimos dias, a sensação de frio é bem maior, principalmente no horário de início dos treinamentos, às 9h. Jorge Wagner até pensou em comprar um par de luvas, para se proteger do frio, mas resolveu improvisar, puxando o forro das mangas da camisa de treino para fora. Somente no final do treino, às 11h, o atleta dispensou a luva improvisada. "Na hora de acordar é pior. Quem reclama todo dia é a dona Marlene, minha mãe. Ela está sofrendo ainda mais do que eu com o frio de São Paulo", contou o jogador.