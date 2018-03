Jorge Wagner tem treino decisivo para saber se joga quarta

O treino desta segunda-feira à tarde no São Paulo será decisivo para definir o aproveitamento de Jorge Wagner contra o Fluminense, quarta-feira, no Rio de Janeiro, no segundo jogo das quartas-de-final da Copa Libertadores. O meia apresenta uma recuperação satisfatória da contusão no joelho direito depois de quase 20 dias de tratamento no Reffis, mas ainda terá de fazer um último teste no campo. Veja também: Com reservas, São Paulo arranca empate com o Atlético-PR O técnico Muricy Ramalho já avisou que só irá escalá-lo quando ele provar estar totalmente recuperado. O treinador não quer arriscar em um jogo tão pegado.Outro motivo é o desempenho de Hugo na ausência do titular. Com o reserva em campo, o São Paulo fez boas partidas, incluindo o primeiro duelo contra o Fluminense. O próprio Muricy elegeu o jogo da última quarta no Morumbi como o melhor da equipe nesta temporada. "Não queríamos perder o Jorge, mas acabou nos mostrando a recuperação do Hugo. Costumo não reclamar das coisas. Quando ele voltar, será muito importante para nós. Mas se você fala muito do que saiu, não dá moral ao que vai entrar." A possibilidade de começar com Hugo ficou ainda mais clara quando Muricy preferiu poupá-lo juntamente com os demais titulares da partida de domingo contra o Atlético Paranaense. Aliás, o time tricolor vai com gás todo ao Rio de Janeiro. Os principais jogadores tiveram tempo para descansar e se recuperar de problemas físicos depois da dura partida contra o Fluminense. Os titulares treinaram apenas no sábado, folgaram no domingo e voltam aos trabalhos à tarde no CT da Barra Funda.