Jorge Wagner treina e pode voltar ao São Paulo contra o Flu

O São Paulo pode ter um importante reforço para a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã, que definirá um dos semifinalistas da Copa Libertadores. O meia Jorge Wagner foi liberado pelo departamento médico do clube, treinou com o restante do elenco e pode ir para o jogo. Jorge Wagner sofreu uma entorse no joelho direito na primeira partida das oitavas-de-final, contra o Nacional, em Montevidéu. Depois disso, o armador desfalcou o São Paulo nas últimas quatro partidas. Caso tenha sua presença confirmada no jogo de quarta-feira, Jorge Wagner deve substituir Hugo. O técnico Muricy Ramalho já adiantou que não fará nenhuma mudança em relação ao time que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. "Vou escalar o mesmo time que enfrentou o Fluminense no Morumbi. A única mudança que posso fazer é com a entrada de Jorge Wagner caso ele se recupere", afirmou o treinador após o jogo contra o Atlético Paranaense.