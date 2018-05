Jorge Wagner treina e reforça o Botafogo na Argentina na Copa Libertadores

RIO - O Botafogo ganhou um importante reforço para enfrentar o San Lorenzo, quarta-feira, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O meia Jorge Wagner apareceu para treinar nesta segunda-feira e vai viajar com o elenco, ficando à disposição do técnico Eduardo Hungaro. Por outro lado, Bolatti está com dores no joelho esquerdo e é dúvida para a partida.

Jorge Wagner não estava treinando por um problema particular. A esposa teve complicações no parto de Marina, terceira filha do casal, e está internada na UTI de um hospital do Rio. Como ela teve uma melhora no fim de semana, Jorge Wagner decidiu viajar e jogar a partida que define o futuro do Botafogo na Libertadores.

Já Bolatti sequer foi a campo nesta manhã no Engenhão. O jogador vai passar por exames à tarde e, se for liberado, viaja na terça para a Argentina - o restante do elenco vai nesta segunda. Edílson e Marcelo Mattos estão suspensos. Assim, Hungaro treinou a equipe com: Jefferson; Lucas, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Aírton, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson e Ferreyra.