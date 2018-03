Jorge Wágner vai prestar vestibular Jorge Wágner é mais um jogador do Corinthians que decidiu voltar aos estudos. O primeiro passo foi dado hoje, quando o meia corintiano se candidatou a uma das vagas remanescentes da Unicid - Universidade Cidade de São Paulo. Jorge Wágner escolheu o curso de Educação Física, o mesmo que planejou fazer há seis anos, quando completou o segundo grau na Bahia. "Cheguei até a me inscrever no vestibular, em Salvador, mas acabei não comparecendo porque os exames coincidiram com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior", conta o meia corintiano. "Depois disso fui promovido a profissional e tive de me afastar dos estudos, mas sempre quis voltar". A oportunidade se ofereceu agora com a Unicid, que é uma das parceiras do Corinthians. O seu ´vestibular´ foi uma redação de duas laudas. O tema sorteado pelo próprio jogador foi ´O Caos da Economia no Terceiro Mundo´. Jorge Wágner demorou 40 minutos para concluir o seu texto. Discorreu sobre os incentivos fiscais que o governo deveria dar às empresas para combater o desemprego. Entre outras coisas, argumentou que sem uma boa estabilidade na economia a sociedade continuará sofrendo as consequências da recessão. Jorge Wágner se apresentou para o exame com o braço esquerdo imobilizado. Ele sofreu uma cirurgia há uma semana e ainda vai demorar mais duas para voltar ao futebol. Jorge Wágner é canhoto só para jogar futebol. Para escrever, é destro. Pôde completar seu exame sem problema. Antes da prova, o jogador conheceu as dependências da Univerdidade e conversou com o diretor de marketing e comunicação, Sandoval Nassa, que ficou impressionado com o nível do meia corintiano. "Ele é muito articulado e tem um nível diferenciado. Completou o segundo grau aos 18 anos, na Bahia, e só não fez um curso superior antes porque a profissão não permitiu. Vai ser um bom aluno, com certeza". O resultado do exame sairá na segunda-feira. Se aprovado, Jorge Wágner vai estudar ao lado de Rogério e Vampeta, no curso noturno. As aulas são das 19h30 às 22h20. Em dias de jogos noturnos e nas viagens, poderão compensar em outros períodos. Algumas aulas serão feitas no próprio Parque São Jorge. No acordo assinado com o Corinthians, a Unicid tem o direito de usar as dependências do clube. Já montou algumas salas de aula onde ficava a presidência antes da inauguração da nova sede social. Outros jogadores também estão pensando em seguir os exemplos de Jorge Wágner, Rogério e Vampeta. O zagueiro Betão, que trancou a sua matrícula como terceiranista de fisioterapia, em outra Faculdade, já disse que pretende retomar o seu curso. Ficou entusiasmado quando soube que a Unicid tem vários professores com passagens pela USP.