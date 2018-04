Jorge Wagner vê grupo complicado para o São Paulo

O triunfo do Monterrey, na noite de quarta-feira, na Interliga definiu a chave do São Paulo na Libertadores. Além do time mexicano, a equipe vai enfrentar o Once Caldas, da Colômbia, e o Nacional, do Paraguai. O meia Jorge Wagner considerou o Grupo 3 da competição continental complicado.

"Serão jogos complicados, mesmo quando joga aqui dentro de casa. Tudo que estamos fazendo nesta pré-temporada é para chegar firme nas competições", avaliou Jorge Wagner, que deve começar o ano sendo escalado na lateral esquerda.

O meio-campista ressaltou a importância da pré-temporada do São Paulo. "Início de temporada é complicado, a parte física pesa. Mas a equipe está consciente e o que fazemos aqui é para suportar as competições que teremos pela frente", afirmou Jorge Wagner.

No próximo domingo, o São Paulo recebe a Portuguesa no Estádio do Morumbi pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Na Libertadores, a equipe estreia contra o Monterrrey em 10 de fevereiro. Depois, enfrenta Once Caldas, no dia 25, Nacional, em 11 e 18 de março, Monterrey, em 31 de março, e novamente o Once Caldas no dia 21 de abril.