Jorge Wagner volta ao São Paulo e espera ter sequência Depois de cumprir suspensão contra o Cruzeiro, no domingo, o meio-campista Jorge Wagner deve voltar ao São Paulo para enfrentar o Avaí, no sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador - que participou de 20 partidas da campanha até o momento - espera não sair mais do time até o fim da competição.