Jorginho admite momento 'extremamente delicado', mas mantém confiança no Vasco

O Vasco voltou a decepcionar a sua torcida ao apenas empatar por 1 a 1 com o Luverdense, na noite desta terça-feira, em São Januário, onde acumulou o terceiro jogo seguido sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e caiu para a terceira posição da tabela, com 59 pontos. Com isso, a equipe continua convivendo com o risco de não conquistar o acesso à elite a três rodadas para o término da competição.

Ao comentar o empate em casa, o técnico Jorginho não escondeu a preocupação com a má fase vivida pelo seu time, mas manteve a confiança na busca por um lugar na Série A de 2017. Há alguns meses o acesso parecia apenas questão de tempo para os vascaínos, mas hoje a vantagem em relação ao Náutico, primeiro time fora do G4, é de apenas dois pontos ganhos.

"Estamos em um momento difícil, extremamente delicado. Sabemos disso. A gente lamenta muito o que o nosso torcedor está passando, sofrendo com isso. Sabemos que o torcedor é um apaixonado, que sofre com a situação. Nós, profissionais, estamos fazendo de tudo, mas as coisas não estão saindo bem", lamentou o comandante, em entrevista coletiva na qual em seguida alertou que o time não pode se abalar com o resultado amargado em casa.

"Tivemos vontade no primeiro tempo, saímos na frente, mas não poderíamos ter tomado aquele gol de bola parada. Jordi até fez uma boa defesa, mas não conseguimos afastar. A equipe deles veio com a proposta de jogar nos nossos erros e foi feliz. Agora, temos que ter perseverança. Não podemos desistir", ressaltou.

No próximo sábado, às 16h30, o Vasco terá pela frente o Bragantino, fora de casa, onde o time de Bragança Paulista terá de vencer para aumentar as suas chances de se livrar do rebaixamento - ocupa hoje o 18º lugar, com 32 pontos. Depois disso, os vascaínos voltarão a jogar fora de casa, no dia 19, contra o Criciúma, antes de fecharem a sua campanha em São Januário contra o Ceará, este um time que ainda alimenta chances matemáticas de acesso - tem 53 pontos no oitavo lugar.

Apesar da sequência complicada na reta final do torneio, Jorginho lembrou: "O acesso depende só de nós e acredito muito que iremos subir". Ao mesmo tempo, o treinador reconheceu nas entrelinhas do seu discurso que houve um misto de otimismo e euforia exagerado quando se projetou a conquista do acesso time carioca com várias rodadas de antecipação.

"Nossa proposta era de a estar classificado a sete ou oito rodadas do fim. Criou-se uma expectativa muito grande porque estivemos muito bem no início do ano. Ganhamos do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. Todos esperavam que o Vasco sobrasse na Série B, mas não é um torneio fácil", admitiu.