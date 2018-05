Jorginho admite que Vasco ainda está 'longe do ideal'

Apesar das vitórias nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o técnico Jorginho admitiu nesta terça-feira que o Vasco ainda está "longe do ideal". "Estamos longe do ideal. Os resultados foram importantes, mas precisamos corrigir várias coisas. Isso é normal em início de temporada", ponderou o treinador.

Na avaliação de Jorginho, os triunfos por 4 a 1 e 3 a 1 não são motivos para empolgação no time. "Eles surpreenderam fisicamente. Contra o Madureira, a realidade do jogo não foi 4 a 1. Eles poderiam ter empatado, marcaram a gente em cima. Contra o América também, o campo estava ruim e superamos dificuldades. Para a gente é ótimo ter conquistado os seis pontos. Não tem nenhuma euforia, a equipe é essa e todos conhecem", afirmou.

Nesta terça-feira, Jorginho comandou treino leve em São Januário, no encerramento da preparação da equipe para o jogo contra o Volta Redonda, nesta quarta, em rodada do Estadual. O elenco participou de atividade recreativa e também de trabalho de fundamentos em jogadas de bola parada. Nenê e Rodrigo treinaram em separado cobranças de falta.

"Só penso no jogo do Volta Redonda agora. A gente já viu que é uma equipe muito perigosa, surpreendeu o Fluminense, e a gente não quer ser surpreendido", declarou Jorginho, referindo-se ao triunfo do Volta Redonda sobre o Flu por 3 a 1, na rodada de abertura do campeonato.