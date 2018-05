Jorginho confirma Marcelo Mattos, Luan e Rafael Vaz no Vasco

O volante Marcelo Mattos fez sua estreia com a camisa vascaína no domingo, no duelo com o rival rubro-negro. E, por receber a aprovação de Jorginho, ganhará nova chance entre os titulares. "O Marcelo Mattos está voltando a ter um ritmo de jogo. Ele entrou muito bem contra o Flamengo e por isso estamos pensando em manter a estrutura do time", disse o treinador.

"Já esperávamos uma resposta boa devido ao desempenho dele nos treinos. Está acostumado com grandes duelos e tem uma pegada fortíssima, além de ser um volante que sabe sair para o jogo. Gostei da liberdade que ele deu para o Andrezinho, mais ainda para o Nenê. Gostei da formação e, provavelmente, iremos mantê-la", afirmou Jorginho.

Na defesa, Rafael Vaz vai substituir Rodrigo, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico e cumprirá suspensão neste fim de semana. Vaz formará dupla de zaga com Luan - Jomar, que foi titular no clássico, voltará para o banco de reservas.

Apesar da motivação do elenco vascaíno, em razão do triunfo no clássico, Jorginho espera duelo difícil contra o Tigres. "Sabemos o quanto vai ser difícil jogar com o Tigres. Perderam os quatro jogos, mas estão atuando bem. Eles mereciam ganhar algumas partidas. Além disso, o campo nos trará dificuldades. É uma partida extremamente perigosa e por isso temos que entrar concentrados", projetou o treinador.