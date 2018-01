Jorginho confirma time misto do Vasco contra o São Paulo

Em meio à dificílima tarefa de reverter um placar adverso de 3 a 0 diante do São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil e a luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco decidiu optar pela segunda opção. Pelo menos foi isso o que indicou o técnico Jorginho nesta terça, ao confirmar que levará um time misto para pegar o adversário paulista na quarta, no Maracanã.

"É como falei no domingo, a gente esperaria essas 48 horas após o clássico para conversar com os jogadores. Tomamos a decisão de poupar alguns. Agora, vamos ver quantos serão poupados. É tudo pelo desgaste. Nos 45 dias, aproximadamente, que estou aqui, jogamos quarta e sábado, quarta e domingo, sem parar. Chega o momento em que o jogador sente e aí precisamos ter cuidado para não perdê-lo", declarou.

Jorginho não revelou nenhum dos poupados, mas a tendência é que Martín Silva, desgastado, Andrezinho e Nenê, dois dos titulares mais veteranos, sejam poupados. O Vasco ainda tem o desfalque certo de Leandrão, que não pode atuar por já ter defendido o Brasil de Pelotas na competição. As boas notícias são as prováveis presenças de Luan, suspenso da próxima rodada do Brasileirão, e Serginho, que não pegou o Flamengo domingo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de perder por 3 a 0 na ida, no Morumbi, Jorginho sabe que a vaga nas semifinais da Copa do Brasil está distante do Vasco, mas mostrou confiança em seus reservas. "As coisas acontecem. Estaremos em casa, com jogadores descansados. Com certeza podemos surpreendê-los. Não adianta eles (São Paulo) acharem que vai ser fácil, porque não vai ser."