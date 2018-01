Jorginho confirma que fica no Vasco para a próxima temporada Elogiado no clube apesar de não conseguir evitar o rebaixamento do Vasco para a Série B do próximo ano, o técnico Jorginho seguirá à frente do time na próxima temporada. A garantia, dada pelo presidente Eurico Miranda na segunda-feira, foi reforçada pelo técnico nesta terça. O técnico também afirmou que gostaria de reduzir o elenco para 2016.