Jorginho confirma Vasco com estreias de Rafael Marques e Alan Cardoso

O Vasco encerrou nesta sexta-feira a preparação para o duelo com a Luverdense, sábado, em Lucas do Rio Verde, pela 16ª rodada da Série B, com o time definido para o confronto. O único titular que vai ser escalado pelo técnico Jorginho vai ser o goleiro Martin Silva.

Além de sofrer com vários desfalques de jogadores suspensos, o treinador optou por poupar outros nomes, já pensando no duelo da próxima quarta-feira com o Santa Cruz, no Arruda, pela terceira fase da Copa do Brasil - a primeira partida, em São Januário, terminou empatada por 1 a 1.

Assim, a escalação do Vasco terá várias novidades. E as principais são as estreias do zagueiro Rafael Marques, recém-contratado pelo clube, e do lateral-esquerdo Alan Cardoso, promessa das divisões de base, com apenas 18 anos. Além disso, o meia-atacante Evander ganha uma rara chance na equipe.

Na entrevista coletiva realizada após o treino, Jorginho confirmou que a escalação do Vasco terá: Martín Silva; Yago Pikachu, Jomar, Rafael Marques e Alan Cardoso; Diguinho, William, Julio dos Santos e Evander; Caio Monteiro e Thalles.

Os titulares poupados ou suspensos treinaram nesta sexta-feira no Rio. Jorginho explicou que a logística complicada da viagem para Lucas do Rio Verde e a vantagem do Vasco na liderança da Série B o fizeram decidir por não utilizar a base titular. Mas ele garantiu que o time poderá ser competitivo.

"Resolvemos deixar uma parte do grupo porque essa viagem é extremamente desgastante. Se o jogo fosse num lugar que não tivesse uma logística tão complicada, certamente teríamos trazido outros atletas. O importante é que os resultados nos favoreceram. A vitória que conquistamos na rodada passada nos fez construir uma gordurinha. Ela permitiu que os adversários se aproximassem, mas não nos ultrapassassem. O Vasco sempre teve um trabalho forte nas categorias de base e acredito em todos os garotos que estão aqui. Esse jogo vai servir para que eles adquiram experiência para nos ajudar bastante no decorrer da temporada", declarou.