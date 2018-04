Jorginho deixa Palmeiras e assume comando do Goiás A diretoria do Goiás anunciou que Jorginho é o novo técnico do clube para a sequência da temporada 2010. Ele deixou a função de auxiliar técnico de Muricy Ramalho no Palmeiras para trabalhar como comandante do clube esmeraldino, que está na lanterna do Campeonato Goiano.