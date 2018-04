Jorginho deixa Palmeiras e se torna técnico do Goiás

A diretoria do Goiás anunciou o novo técnico do clube para a temporada 2010: Jorginho. Ele deixou a função de auxiliar técnico de Muricy Ramalho no Palmeiras para trabalhar como comandante no clube esmeraldino, que vive crise no Campeonato Goiano.

O Goiás demitiu Hélio dos Anjos no domingo após a derrota para o Atlético Goianiense por 2 a 1.

Jorginho viveu boa fase no Palmeiras no ano passado, quando venceu cinco de sete jogos no Brasileirão - sua única derrota foi justamente para o Goiás.

O treinador, no entanto, não foi efetivado pela diretoria do Palmeiras, que contratou Muricy e transformou Jorginho em auxiliar.

A apresentação do novo treinado do Goiás ainda não foi definida.