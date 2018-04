Jorginho despista sobre interesse do Cruzeiro e diz 'respirar' final

Às vésperas da final do Campeonato Carioca diante do Botafogo, o técnico do Vasco, Jorginho, deu entrevista coletiva nesta sexta-feira. O principal assunto, no entanto, não foi a primeira partida da decisão neste domingo, no Maracanã. O que o treinador mais ouviu foi perguntas sobre o suposto interesse do Cruzeiro em sua contratação para o Campeonato Brasileiro.

"Peço mais uma vez a compreensão de vocês (imprensa). Meu presidente já deu entrevista falando sobre isso, não foi procurado por ninguém, isso é verdade. Qualquer coisa que eu tenha para falar, falarei para ele. Se eu falar algo aqui, estarei tirando o foco da final. O que eu quero é que meus jogadores se concentrem só nisso, e eu também", declarou.

Jorginho é considerado o principal candidato para substituir Deivid no Cruzeiro, mas diante das insistentes perguntas dos jornalistas sobre o assunto nesta sexta, chegou a se irritar. "Acabei de falar que não gostaria de falar sobre isso. Com todo respeito a vocês, não quero falar. É um direito que eu tenho."

Em meio aos rumores, Jorginho prepara o Vasco para a decisão de domingo. O time cruzmaltino chega invicto para a partida e busca um bom resultado para se aproximar do bicampeonato. E o treinador garante que as notícias sobre sua possível ida a Belo Horizonte não lhe tiram o foco da final.

"Estamos disputando um bicampeonato, não vou deixar que desvirtuem disso. Torcedor do Vasco, estamos ligados no compromisso dos dois domingos. Estou respirando isso, nada mais. Tudo o que estão falando são suposições", afirmou.