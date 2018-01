Jorginho e Bismarck agradam a Oswaldo O meia Bismarck e o volante Jorginho, do Fluminense, participaram nesta quinta-feira do coletivo no Estádio das Laranjeiras. O primeiro atuou entre os titulares somente no segundo tempo, ao lado de Fernando Diniz, com Roger jogando no ataque, substituindo Caio. O segundo jogou o tempo todo no time titular, no lugar de Marcão, que está com dores na coxa esquerda, mas não preocupa os médicos. As atuações de Jorginho e Bismarck agradaram ao técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, mas ambos devem ficar no banco de reservas, na partida contra o Etti Jundiaí, neste sábado, pelo Torneio Rio-São Paulo. O treinador disse que a tendência é a de que o meia ganhe a vaga de titular assim que recuperar a forma. Bismarck passou as duas últimas semanas realizando treinos físicos e esse foi o seu primeiro coletivo. "Fisicamente, ainda estou muito abaixo dos meus companheiros, mas espero entrar durante a partida contra o Etti", disse o jogador. "E ainda preciso me readaptar ao estilo mais cadenciado do futebol brasileiro e ao clima quente do país." Reforço- Após meses de indefinição e um desentendimento com o treinador, o volante Fabinho renovou contrato com o clube. O jogador disse aceitar a reserva, mas brigará por uma vaga no time titular.