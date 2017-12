Jorginho é repreendido no Botafogo O zagueiro João Carlos, do Botafogo, disse nesta segunda-feira que os jogadores conversaram com o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, que declarou "faltar vergonha na cara" do elenco, após a goleada por 5 a 2, para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o atleta, Paulista pediu desculpas e alegou que no momento do desabafo estava de "cabeça quente". "Conversamos no vestiário e ele explicou que estava de cabeça quente e desabafou. Mas, agora, está tudo resolvido e não ficou nenhum ressentimento no grupo", contou João Carlos. "Quanto o time perde, todos perdem. Não podemos dividir apenas as vitórias. Somos um grupo forte e temos que nos unir para sair desta situação." João Carlos ainda tentou explicar o vexame do Botafogo ante o São Paulo. Para ele, o segundo gol do time paulista desestruturou os jogadores e fez com que todos perdessem o rumo dentro do campo. "Aquele gol desestabilizou a equipe. Eles usaram com eficiência os contra-ataques, se aproveitaram dos nossos erros e foram fazendo um gol atrás do outro", analisou o zagueiro do Botafogo. "Faltou atenção ao time. Se ficássemos calmos, nada disso teria acontecido."