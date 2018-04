Jorginho elogia ataque do Remo, mas vê Vasco pronto para vencer O Vasco inicia sua caminhada na busca pelo título da Copa do Brasil nesta quarta-feira, quando enfrenta o Remo em Belém. Depois de dez anos, o time carioca volta a atuar no Mangueirão, onde as equipes paraenses costumam ser muito fortes. O técnico Jorginho sabe disso, elogiou o adversário, mas garantiu que seus comandados estão prontos para largarem em vantagem.