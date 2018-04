Jorginho elogia atuação, mas lamenta má pontaria do Fla O técnico Jorginho ficou satisfeito com a atuação do Flamengo no empate por 0 a 0 com Santos em Brasília, neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas avaliou que o time poderia ter conseguido um resultado melhor. De acordo com o treinador, faltou tranquilidade nas finalizações para que o time derrotasse o adversário.