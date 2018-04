Jorginho elogia entrada de reservas no Flamengo após time suar para vencer

JUIZ DE FORA - O Flamengo garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil com a vitória por 2 a 1 sobre o Campinense, na última quarta-feira, em Juiz de Fora. O time carioca não fez uma grande partida, suou no primeiro tempo e só melhorou na etapa final, com as alterações feitas pelo técnico Jorginho. Uma delas promoveu a entrada de Paulinho na vaga de Rafinha. O estreante não decepcionou e deu a assistência para o gol de Elias, o segundo da equipe.

"Conhecemos bem o Paulinho. Foi muito observado pela comissão técnica antes de ser contratado. É veloz e ousado. O curioso é que ele só veio para Juiz de Fora porque o Léo Moura sentiu um problema no pé. Como Paulinho já jogou de lateral, nós o trouxemos também. Ele entrou no jogo e ajudou a organizar a equipe", comentou Jorginho.

Mas Paulinho não foi o único reserva elogiado pelo treinador, que também comentou a entrada do volante Luiz Antonio. O jogador vem tendo mais espaço nesse ano e está agradando Jorginho. "Luiz entrou bem e com personalidade. Tem passe bom e ajudou muito a resolver os problemas que tivemos no primeiro tempo."