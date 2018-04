Jorginho evita indicar escalação do Fla para estreia O Flamengo intensificou na manhã desta terça-feira a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro com um treinamento de uma hora e meia no CT do clube em Vargem Grande. A principal novidade da atividade foi a presença do zagueiro Samir, que estava no time Sub-20 e possui passagens pelas seleções de base do Brasil. Assim, ele poderá ser aproveitado pelo técnico Jorginho.