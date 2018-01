Jorginho exalta poder de reação do Vasco para vencer clássico

"Ganhar um jogo como este é uma satisfação e eu preciso curtir este momento, porque a pressão é muito grande. Quero aproveitar este resultado. Hoje, nesta recuperação, fizemos jus ao que o torcedor canta, que somos o time da virada. Inclusive, quando estávamos perdendo, o torcedor foi exemplar apoiando sem parar. Os jogadores são os principais nesta virada e logo em cima de um grande rival", disse.

A vitória de domingo foi a quarta do Vasco nos últimos cinco jogos, mas Jorginho considera que essa teve um peso especial, pois foi obtida em um clássico. "Não tenha duvida de que é um jogo diferente, eu me sinto diferente, porque é uma rivalidade muito grande entre as duas equipes e sair atrás, reverter a situação, tem um sabor especial. Me alegra muito ver meu grupo acreditando e uma vitória em cima do maior rival é uma alegria extra pois existe esta rivalidade e sei como é o sentimento do atleta em relação a vencer este clássico", afirmou.

Jorginho também lembrou que o Flamengo teve a semana toda de preparação para o clássico, enquanto o Vasco enfrentou o São Paulo na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Ainda assim, o desgaste físico não impediu o time de vencer.

"Quero parabenizar os preparadores físicos, fisioterapeutas, e ressaltar o nosso planejamento, que realmente fez com que a coisa caminhasse como havia sido pensado. Foi uma vitória conjunta. A gente está muito bem entrosado e cada momento que acontece dentro do Vasco, todos os profissionais estão comprometidos. O conjunto está sendo incrível", comentou.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 26 pontos, em penúltimo lugar no Brasileirão e a cinco da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, no Maracanã. No primeiro jogo, a equipe paulista venceu por 3 a 0.