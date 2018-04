Jorginho exalta postura em clássico e promete 'virada' do Flamengo

VOLTA REDONDA - O técnico Jorginho acredita que a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Fluminense, domingo, em Volta Redonda, pela sexta rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca - pode marcar um momento de reação da equipe para a sequência da temporada. Satisfeito, ele exaltou a postura da equipe, que lutou pela vitória, apesar de já estar eliminado da competição.

"Vencemos um grande adversário e por isso todos estão de parabéns. Precisamos nos manter equilibrados pois temos um duelo difícil na quarta-feira contra o Remo. Entramos com sangue nos olhos, acreditamos no trabalho feito e o resultado aconteceu. É o momento da virada. Temos capacidade e condições de dar uma mudada e mostrar que o que aconteceu neste segundo turno foi uma fatalidade. Todo o time foi muito bem", disse.

Jorginho também aproveitou a sua entrevista coletiva após o duelo com o Fluminense para explicar a sua decisão de substituir Gabriel, destaque da equipe no clássico, por João Paulo aos 16 minutos do segundo tempo. De acordo com o treinador, o meia-atacante estava gripado e pediu para ser trocado.

"Não sou louco de tirar o Gabriel se ele não tivesse pedido para sair. Ele estava gripado e estava atuando no esforço e por isso fiz esta troca. Ele ia sair no intervalo, mas pediu para ficar mais um pouco. Fez uma grande partida, participativo, gostei. Para mim, o Gabriel foi o melhor em campo e ganhou o carro do nosso patrocinador de forma justa", afirmou.

A vitória de domingo deixou o Flamengo com oito pontos, na quarta colocação do Grupo B da Taça Rio. A equipe volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando vai receber o Remo, em Volta Redonda, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Em Belém, no primeiro duelo, o time carioca venceu por 1 a 0.