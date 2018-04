Jorginho exalta promessas da base do Flamengo A decisão do técnico Jorginho de poupar os titulares do Flamengo na partida contra o Macaé abriu espaço para as promessas da categorias de base. Sete jogadores formados no clube participaram do triunfo por 3 a 1 sobre o Macaé, na noite de sábado, fora de casa, na última rodada da Taça Rio, e tiveram o desempenho exaltado pelo treinador.