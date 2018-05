Jorginho exalta Vasco após segunda vitória no Campeonato Carioca

O Vasco acumulou a sua segunda vitória em dois jogos neste Campeonato Carioca ao derrotar o América por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio Édson Passos, no Rio, onde assegurou a liderança isolada do Grupo A da competição. Após o confronto, o técnico Jorginho não escondeu a sua satisfação com a boa atuação da equipe, que vem exibindo força neste início de Estadual depois de ter sido rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado.

"Não sofremos em nenhum momento, foram poucas chances que eles tiveram (de gol). Eles entraram na cara do gol uma vez no primeiro tempo, mas o Vasco se defendeu bem. Julio, Mateus e Andrezinho foram muito bem no primeiro tempo, muito consistentes. No segundo tempo, o setor defensivo também foi bem. Tenho gostado muito da participação defensiva, na questão da ocupação de espaço e também de criação. Temos um pouco mais de qualidade para sair jogando", ressaltou o comandante.

Jorginho também destacou que o trabalho realizado no Vasco tem de ser analisado a longo prazo, sendo que o treinador assumiu a equipe em situação terrível em 2015, quando a equipe já era tida como "virtual rebaixada" à Série B e depois conseguiu chegar à rodada final do Brasileirão ainda com chances de se livrar do descenso.

"Eu acho que a gente vem construindo um trabalho desde o ano passado. Estamos buscando a confiança dos atletas e no potencial de cada um. Sabemos que quando perdemos isso, as coisas não acontecem, vão mal. Ano passado, estávamos o tempo todo sob extrema pressão. Conseguimos organizar os setores esse ano e testamos algumas movimentações importantes. Treinamos a questão tática ofensiva e a movimentação constante dos atacantes. O responsável pelo passe não é quem está com a bola, é quem se movimenta. A questão da confiança e a construção de um trabalho de uma grande equipe são fundamentais", destacou o técnico, que foi revelado pelo América-RJ como jogador e chegou a ter o seu nome gritado pelos torcedores do time da casa nesta quinta-feira.

Após novo triunfo - na estreia o time havia goleado o Madureira por 4 a 1 -, o Vasco voltará a campo pelo Campeonato Carioca apenas na próxima quinta-feira, contra o Volta Redonda, às 19h30, em São Januário. Por causa do carnaval, neste final de semana não serão disputados jogos pela competição.