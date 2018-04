Jorginho faz mistério e 4 disputam vaga no ataque do Fla

O posto de segundo atacante é disputado por Paulinho e Rafinha. "Todas as possibilidades existem. O grupo todo tem qualidade e há essa chance (Paulinho com titular). Paulinho é um jogador dinâmico, veloz e habilidoso. Todo mundo que está indo para Joinville pode jogar", disse Jorginho.

No comando de ataque, as opções são Hernane e Marcelo Moreno. Mas há também a opção de os dois jogarem juntos. "Os dois são importantes. Conto com eles porque o campeonato é muito dinâmico. Não tem como contar só com um deles porque é sempre bom ter opção no banco. Fundamental saber que tenho dois grandes jogadores e, em qualquer momento, posso contar com eles juntos ou só com um", explicou.

Das poucas certezas, uma é a ausência do lateral-esquerdo Ramon, que tem sido titular com Jorginho, mas que ficou ni Rio com dores no tornozelo direito. João Paulo entra no seu lugar.