Jorginho faz novos testes na defesa em treino do Fla O técnico Jorginho vai aproveitar os dois jogos restantes na Taça Rio para seguir com suas observações do elenco do Flamengo. Para o clássico com o Fluminense, domingo, o treinador deve promover uma nova dupla de zaga, formada por Gonzalez e Renato Santos.