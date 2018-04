Jorginho festeja título do Vasco, mas alerta antes de semi contra Fla

A vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense na tarde deste domingo, na Arena Amazônia, em Manaus, assegurou ao Vasco o título da Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca, e também a vantagem de poder atuar por um empate na semifinal que o time travará com o Flamengo. Após o confronto, o técnico Jorginho não escondeu a alegria com a conquista e o novo passo dado pela equipe em busca do título estadual.

"O Fluminense veio bem modificado. Já deu para ver que eles têm um bom plantel. Conseguimos corrigir nossos espaços no segundo tempo. Ganhamos uma possibilidade de ter a vantagem do empate na semifinal. Estamos muito felizes. Quero parabenizar o grupo, pois ele é o responsável por uma virada radical do ano passado para cá. O grupo entende sua capacidade. Ele merece isso", afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

O treinador, porém, alertou que o Vasco não pode se iludir com a vantagem de poder empatar diante dos flamenguistas nas semifinais e prometeu que sua equipe atuará de forma ofensiva contra o rival. "Temos que estar bem atentos em relação a isso. Não vamos jogar de forma nenhuma defensivamente. Assim que fizemos o gol (contra o Fluminense), reunimos o grupo e falei: está 0 a 0. Vamos jogar concentrados como se estivéssemos nessa situação. Vai ser assim contra o Flamengo, podem ter certeza", prometeu.

Jorginho também lembrou que a equipe do Flamengo "é perigosa e tem um bom plantel". "Temos que ter todo cuidado para alcançarmos o nosso objetivo", enfatizou o comandante, cobrando foco nesta semana de preparação que o time vascaíno fará para o jogo contra o Flamengo, cuja data, horário e locais ainda serão confirmados pela Federação de Futebol do Rio (Ferj).

"Eu já passei por muitas situações assim. Já ganhei Taça Guanabara e perdi o título. É importante estarmos atentos em relação a isso. Temos que ter uma semana concentrada. É um passo que damos a frente, uma conquista. O Fluminense tinha a vantagem do empate, e nós partimos para cima", destacou.