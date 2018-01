Jorginho indica retorno de Jorge Henrique e Rafael Silva ao Vasco Às vésperas de mais um clássico com o Flamengo, Jorginho fez mistério nesta sexta-feira, mas indicou o retorno de Jorge Henrique e Rafael Silva ao time do Vasco para a partida de domingo, no Maracanã. A dupla era dúvida em razão de problemas físicos.