Jorginho diz que 'detalhe' impediu vitória do Vasco no Carioca O Vasco perdeu os 100% de aproveitamento na temporada na última quinta-feira, ao ficar no empate por 2 a 2 diante do Friburguense. Mesmo em pleno São Januário, a equipe esbarrou na boa marcação do adversário e deixou de vencer pela primeira vez em seis partidas do Campeonato Carioca. Ainda assim, o técnico Jorginho ficou satisfeito com a exibição de seus comandados.