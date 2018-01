Jorginho Paulista deve deixar o Botafogo O lateral-esquerdo Jorginho Paulista não deve continuar no Botafogo nesta temporada. Ele se reuniu nesta quinta-feira com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, mas não chegaram em um acordo pela renovação de contrato. O jogador quer a inclusão de uma cláusula em que teria de ser liberado no meio do ano caso venha a receber uma proposta do futebol europeu. Já o meia Carlos Alberto conversou com o técnico Levir Culpi e foi incorporado ao elenco que treina em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. O atleta, que deixou o Botafogo para atuar no São Paulo, em 2003, quer esquecer o passado e ajudar o Alvinegro. "Tudo o que aconteceu foi pensando no melhor para mim. Na época, preferi sair. Agora, volto no momento certo.