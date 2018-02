Jorginho Paulista faz juras ao Vasco O lateral-esquerdo Jorginho Paulista foi apresentado nesta quinta-feira como o novo reforço do Vasco e disse lamentar ter deixado a equipe em 2000 para atuar por outros times do Brasil. O retorno do atleta após quatro anos, só foi possível após ele celebrar um acordo e retirar da Justiça um processo em que exigia receber salários atrasados. "Me sinto realizado. Quando conversei com os dirigentes do Vasco deixei claro que não devia ter saído daqui e ter ido para outros clubes do Brasil", disse Jorginho Paulista, que já atuou pelo São Paulo, Cruzeiro e Botafogo. "Minha melhor fase foi aqui, quando colocaram meu nome como um dos favoritos para ocupar a lateral-esquerda da seleção." Jorginho Paulista, de 25 anos, não joga desde o final de 2004, quando acabou seu contrato com o Botafogo. Mas, o atleta assegurou não ter nenhum problema físico e que em pouco tempo estará pronto para estrear na equipe. "Voltei para o Vasco e não será somente uma passagem. Quero voltar a minha melhor fase e conquistar títulos", frisou.