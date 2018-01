Jorginho Paulista no time do Vasco O técnico Joel Santana escalou Jorginho Paulista como titular da lateral-esquerda no treino desta quinta-feira, em São Januário. Gostou do rendimento dele e deve confirmar sua presença na partida de quinta-feira, contra o Baraúnas, em Mossoró, pela Copa do Brasil. Com Jorginho Paulista na equipe, o volante Ygor terá função mais defensiva ainda. Teria de cobrir a esquerda quando Jorginho subisse para o ataque. Romário treinou normalmente e disse que quer enfrentar o Baraúnas. Normalmente, ele é dispensado de jogos do Vasco fora do Rio, pela Copa do Brasil. O atacante tem 915 gols registrados e quer aumentar a marca.