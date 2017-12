Jorginho pede desculpas no Botafogo O técnico Paulo Bonamigo revelou nesta terça-feira que não se importa com o fato de o elenco estar rachado, desde que consiga o time vencer os jogos. Ele se referiu à suposta crise de relacionamento no grupo do Botafogo após as críticas do lateral-esquerdo Jorginho Paulista aos companheiros. Jorginho Paulista declarou "faltar vergonha na cara" aos jogadores do Botafogo, minutos depois da goleada sofrida para o São Paulo, por 5 a 2, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. "Não adianta ser amigo, ter um elenco fechado e não vencer. Prefiro trabalhar com um elenco rachado, mas que as coisas aconteçam no campo", declarou Bonamigo. De acordo com o volante Túlio, Jorginho Paulista pediu desculpas ao time e alegou que no momento do desabafo estava de "cabeça quente". "Ele não se referiu ao nome de ninguém nem ao setor do time. Inclusive, até se colocou como um dos responsáveis pela derrota", contou Túlio.