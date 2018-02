Jorginho prepara vídeos de Portugal para os jogadores O Brasil só enfrenta Portugal no dia 6 de fevereiro, em Londres, mas o assistente técnico Jorginho trabalhou duro nos últimos dois dias: ele editou um vídeo com trechos dos jogos da seleção adversária, treinada por Luiz Felipe Scolari, que será apresentado aos jogadores antes da partida. "São lances dos três últimos jogos de Portugal nas Eliminatórias da Eurocopa, contra Finlândia, Polônia e Casaquistão", explicou o ex-lateral, que já viu alguns lances ao lado do técnico Dunga na última segunda-feira, dia em que foram convocados os 22 jogadores para a partida. A CBF ainda não confirmou a programação da seleção para o jogo contra Portugal, mas certamente não será desta vez que Dunga terá muito tempo para trabalhar com os jogadores. Isso porque no fim de semana anterior haverá rodada normal nos campeonatos europeus e nos Estaduais. Provavelmente Dunga só terá a segunda-feira, dia 6, para trabalhar com os jogadores antes da partida.