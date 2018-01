Jorginho renova com o Vasco O veterano Jorginho vai reforçar o Vasco na primeira partida pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, prevista para quinta-feira, às 20h30, no Maracanã. O jogador renovou contrato, nesta segunda-feira, pelo período de um ano. Além de Jorginho, o técnico Joel Santana deve poder escalar o zagueiro Odvan, cuja renovação pode acontecer nesta terça-feira. A situação do meia Juninho Pernambucano, que deve deixar o time, permanece indefinida no clube. Joel lembrou a rivalidade com o Rubro-Negro para destacar que o confronto não terminará empatado. "Será um jogo de muitos gols e alguém vai a nocaute", frisou o treinador. Os jogadores vascaínos tentam disfarçar, mas estão encarando a disputa como uma oportunidade para se vingarem das duas derrotas na final do campeonato, no ano passado. O zagueiro Alexandre Torres alertou aos companheiros para o "perigo" que todos os jogadores do adversário representam. "Edílson é um grande jogador, mas o Flamengo não se resume a ele", considerou. A comissão técnica definiu que o elenco vai treinar durante o carnaval, caso se classifique à final do primeiro turno do Campeonato Carioca.