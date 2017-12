Jorginho se machuca e desfalca o Boca O brasileiro Jorginho sofreu um entorse no joelho e desfalcará o Boca Juniors da Argentina nas próximas duas semanas. O lateral se machucou no jogo-treino contra o Nueva Chicago, sábado na Bombonera. Por causa da lesão, ele deve ficar fora da partida de estréia do time no Campeonato Argentino, se a competição começar na próxima semana. O Campeonato deveria começar neste domingo, mas os jogadores decretaram greve por causa de salários e prêmios atrasados. O time argentino faz um amistoso na terça-feira com a Roma, na Itália, mas o brasileiro já não viajaria com a delegação, pois não pode entrar no país por causa dos problemas com seu passaporte. Antes de ir para o Boca, o jogador de 21 anos estava no Vasco, mas seu passe pertence ao Udinese da Itália.