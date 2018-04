Jorginho tem dúvida sobre centroavante para pegar Ponte O Flamengo recebe a Ponte Preta nesta quarta-feira, em Juiz de Fora (MG), e o técnico Jorginho tem uma importante questão para resolver. Hernane ou Marcelo Moreno no ataque? O jogo de estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos, no último domingo, não ajudou o treinador rubro-negro. Ao contrário, o deixou ainda mais em dúvida, pela boa movimentação de ambos.