Jorginho traça metas para o Vasco e celebra chegada de Marcelo Mattos Depois da tempestade vivida em 2015 com mais uma queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco espera dias melhores em 2016. O clube se apega na boa arrancada na reta final da última Série A para confiar no elenco e acreditar em um bom início de temporada, como explicou o técnico Jorginho nesta quinta-feira.