Jorginho vê escalação dos últimos 5 jogos como ideal para o Flamengo

RIO- O Flamengo ficou quase duas semanas treinando em Pinheiral, na região sul do Estado do Rio. Foi tempo suficiente para o técnico Jorginho observar novas formações táticas e os jogadores do elenco. E ele concluiu que o time que atuou nas últimas cinco partidas é mesmo o ideal no momento.

Para o jogo contra o Campinense, nesta quarta-feira, em Juiz de Fora (MG), pela segunda fase da Copa do Brasil, a escalação do Flamengo será a mesma que venceu o time paraibano no duelo de ida do confronto por 2 a 1.

Já de volta ao Rio, no treino coletivo realizado nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, Jorginho manteve a formação com Felipe; Léo Moura, Renato Santos, González e Ramon; Amaral, Elias, Renato Abreu e Gabriel; Rafinha e Hernane.

Antes do início da atividade, o lateral Léo Moura provocou preocupação. Ele acusou dores no tornozelo direito ao dar um pique e foi assistido pelos médicos. Mas, assim que o coletivo foi iniciado, entrou em campo normalmente.

Recém-contratado, o atacante boliviano Marcelo Moreno realizou trabalho físico nesta segunda-feira, com a meta de fazer sua estreia pelo Flamengo no dia 26 de maio, contra o Santos, na abertura do Campeonato Brasileiro.