Jorginho volta a testar Flamengo com Luiz Antônio e Hernane

RIO - O técnico Jorginho voltou a indicar que o volante Luiz Antônio e o atacante Hernane vão começar o Campeonato Brasileiro como titulares do Flamengo. Na manhã desta quinta-feira, o treinador comandou um treinamento tático no Ninho do Urubu e escalou novamente os dois jogadores na equipe principal. Assim, eles devem ser titulares diante do Santos, neste domingo, em Brasília, no Mané Garrincha.

Na atividade, Jorginho repetiu a mesma escalação do treinamento de quarta-feira. Assim, Luiz Antonio ocupou a vaga que vinha sendo de Amaral no meio-de-campo, enquanto Hernane permaneceu entre os titulares, apesar do técnico já ter à disposição o atacante Marcelo Moreno, recém-contratado pelo clube.

Com isso, o Flamengo deve iniciar a partida contra o Santos com mesma formação do treinamento desta quinta: Felipe; Léo Moura, Renato Santos, Gonzales e Ramon; Luiz Antônio, Elias, Renato Abreu e Gabriel; Rafinha e Hernane.

Na atividade tática, os reservas do Flamengo foram escalados com: Paulo Victor; Digão, Wallace, Samir e João Paulo; Amaral, Diego Silva, Carlos Eduardo e Adryan; Paulinho e Marcelo Moreno.

Os jogadores que não participaram do treinamento tático fizeram um trabalho de finalização. Essa atividade teve a presença do meia-atacante Thomas e também do lateral Digão, da equipe de juniores. Depois do trabalho tático, alguns reservas fizeram um treino técnico em campo reduzido, enquanto Ramon, Marcelo Moreno, Renato, Gabriel e Hernane exercitaram cruzamentos e cabeceios.