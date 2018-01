Jornais destacam magia de Luxemburgo A vitória do Real comandado por Luxemburgo diante de um Real Sociedad atônito teve uma grande repercussão na imprensa esportiva espanhola hoje, Dia de Reis. O jornal Marca estampava na sua primeira página: "Melchior, Gaspar e Luxemburgo", com uma foto do abraço entre Raúl e o treinador na comemoração do gol de Zidane. O As destaca no seu título que "está declarado o estado de otimismo em Madri", e "O Real Madrid saiu como uma moto e barrou o Real". Além das manchetes na primeira página, o jornal descreve a euforia no gramado, no banco e nas arquibancadas nas outras matérias. O As publica também uma crônica com o título: "Ouro, incenso e....Ronaldo", em referência à atuação do craque brasileiro na partida de seis minutos. Outro que reserva um espaço para a vitória relâmpago do Real é o Mundo Deportivo, que destaca: "Real faz em três minutos o trabalho de 87".