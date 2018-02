Jornais dizem que Real e Barça brigam por Cristiano Ronaldo Mesmo com uma oferta de renovação de contrato com o Manchester United de 140 mil euros por semana (cerca de R$ 386 mil), o português Cristiano Ronaldo está nos planos de Real Madrid e Barcelona. Segundo o diário Marca, de Madri, o atacante seria o substituto do inglês David Beckham, que em junho trocará o Real pelo norte-americano Los Angeles Galaxy. Mas enquanto na capital espanhola Cristiano Ronaldo é anunciado como interesse do time merengue, o catalão Sport afirma que o Barcelona também está na briga pelo jogador. Porém, a equipe dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho, Edmilson, Silvinho e Tiago Motta também tem em sua mira o meia inglês Frank Lampard, do Chelsea. O jogador, atual capitão dos ´blues´ pode deixar o time Londrino caso o técnico José Mourinho - que está em crise com a diretoria do clube - não continue em Stamford Bridge.