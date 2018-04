Jornais do Equador lamentam a saída do técnico Suárez

Os jornais do Equador deste domingo criticaram a atuação do país na goleada de 5 a 1 para o Paraguai em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010, e destacaram a saída do técnico colombiano Luis Fernando Suárez, que pediu demissão. "Suárez renunciou à Tricolor (apelido da seleção equatoriana) após goleada do Paraguai" foi a manchete do jornal El Universo, que publicou a frase dada pelo treinador para justificar a saída: "Muitas vezes alguém está buscando mudanças e não se dá conta de que a mudança deve ser ele mesmo". Para o jornal, o Paraguai não teve misericórdia contra o Equador, e que bastou apenas recorrer à velha fórmula do jogo aéreo para sacramentar o resultado. Já o El Comercio lamentou que o Equador tenha se tornado um "inocente cordeiro" nestas Eliminatórias: "O Equador está anos-luz da equipe que cativou o mundo na Copa de 2006, na Alemanha. Seu jogo é inconsistente e a defesa é frágil: levou 11 gols em três partidas, média muito pobre para uma equipe que há um ano foi para um Mundial", comentou. O Expreso disse que "os erros defensivos sepultaram a seleção" e disse que a equipe não mostrou nada em campo. E aproveitou para alfinetar Suárez, que levou o Equador à Copa de 2006: "O treinador está absolutamente certo de que a seleção melhorará sua campanha nas Eliminatórias sem ele".