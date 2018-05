Jornais do mundo todo destacam tragédia da Chapecoense em suas capas

A tragédia que culminou na queda do avião que levava o time da Chapecoense até Medellín foi sentida por todos. Ao redor do mundo, os mais diversos veículos de comunicação "esqueceram" seus países e até mesmo rivalidades para prestar uma homenagem aos mortos, entre eles, 19 jogadores. Ao todo, o acidente vitimou 71 pessoas.

